Роструд напомнил россиянам о сокращённой рабочей неделе в феврале

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что россиян в феврале ожидает сокращённая рабочая неделя.

Как отметили в ведомстве, в феврале в России празднуется День защитника Отечества и в этом году 23 Февраля выпадает на пятницу, так что этот день будет выходным.

«С учётом последующих выходных при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 февраля», — отмечается в заявлении Роструда в Telegram-канале.

Вместе с этим уточняется, что рабочий день 22 февраля сократят на час.

Ранее Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», рассказала в беседе с RT, когда с финансовой точки зрения выгоднее всего брать отпуск в 2024 году.