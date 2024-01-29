Нилов рассказал о проекте получения земельного участка многодетными

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT рассказал о проекте закона, который предполагает возможность получения земельного участка либо денежной компенсации для семей с тремя детьми.

«В Жилищном кодексе есть норма о предоставлении многодетным семьям земельного участка, однако указано, что регионы имеют право вводить свои дополнительные требования — и, к сожалению, многие регионы вводят так называемые критерии нуждаемости», — объяснил Нилов.

По его мнению, неправильно считать, что «если человек не нуждается в улучшении жилищных условий, то семье земля не выделяется».

«Соответственно, запрошено заключение правительства, как требует действующее законодательство, и после получения заключения закон будет внесёт в Государственную думу», — рассказал собеседник RT.

Ранее Нилов сообщил, что направил на заключение в правительство проект закона о возможности получения земельного участка либо денежной компенсации для семей с тремя детьми.