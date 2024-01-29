Депутат Нилов отправил в кабмин проект о праве на землю для семей с тремя детьми

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) направил на заключение в правительство проект закона о возможности получения земельного участка либо компенсации к нему для семей с тремя детьми.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что данная норма сейчас распространяется на тех, кто находится на учёте нуждающихся в жилье.

В проекте, направленном Ниловым, говорится, что граждане, у которых трое и более детей, имеют право получить в собственность бесплатно земельный участок, который находится в государственной либо муниципальной собственности.

Также в законопроекте отмечается, что такие граждане с их согласия могут взамен земельного участка могут получить получить денежную компенсацию в порядке, установленном органами госвласти субъектов Российской Федерации.

«При этом не может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях», — говорится в инициативе.

Ранее депутат Нилов сообщил о внесении в ГД проекта о выплатах за длительный брак.