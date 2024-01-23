Депутат Нилов сообщил о внесении в ГД проекта о выплатах за длительный брак

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в беседе с RT о законопроекте, предусматривающем введение в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак, который был сегодня внесён в нижнюю палату парламента.

Как подчеркнул депутат, законопроект уже внесён в Государственную думу.

По его словам, анализ правоприменительной практики, прежде всего региональной, позволил «выйти на это решение».

«У нас в регионах сегодня выплачиваются соответствующие социальные выплаты семьям, которые празднуют юбилей со дня свадьбы. Но это всё зависит от регионов. В каком-то регионе есть возможность платить 50 тыс., например в Санкт-Петербурге, где-то только 5 тыс., а где-то вообще нет возможности. Но мы не должны дискриминировать людей в зависимости от места их проживания», — объяснил Нилов.

По этой причине предлагается переместить это на федеральный уровень и сделать федеральными расходными обязательствами, объяснил парламентарий.

«Скорее, это внимание со стороны государства, оценка государства, поддержка и материальное стимулирование для создания праздничного настроения и проведения праздничного мероприятия», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно о том, что депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак.