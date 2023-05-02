Нилов: депутаты от ЛДПР разрабатывают законопроект о выплатах за продолжительный брак

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Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак.

Об этом сообщил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

«Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учёта районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет», — цитирует Нилова ТАСС.

Он заявил о необходимости поддерживать материнство и детство, институт семьи.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вручать бесплатный сертификат здоровья всем российским молодожёнам. Как подчеркнул депутат, благодаря такому решению молодые люди смогут проверить репродуктивное здоровье, общее состояние организма и выбрать подходящую медицинскую терапию.

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