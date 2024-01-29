Врач Абдувосидов опроверг ряд стереотипов о переломах костей

Заведующий кафедрой морфологии человека Российского биотехнологического университета доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов рассказал о некоторых заблуждениях, связанных с переломами костей.

«Обычно большинство переломов сопровождается болью. Но степень болевых ощущений зависит от типа перелома, перелома определённой кости и локализации перелома», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, при неполных переломах и переломах без смещения костных отломков степень болевых ощущений ниже.

Также Абдувосидов прокомментировал распространённое мнение о том, что при переломе может сохраняться подвижность конечности.

«При неполных переломах или переломах без смещения костных отломков движения могут сохраняться, но при этом будут сопровождаться болезненностью. Ещё один момент зависит от локализации перелома или перелома определённой кости. В клинике различают так называемые краевые переломы, когда отломлен небольшой участок края кости, движения могут быть сохранены, но они будут также сопровождаться болезненными ощущениями. При переломах больших трубчатых костей и если перелом со смещением, то движения в конечности будут ограничены из-за резкой болезненности», — сказал врач.

Ранее преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко рассказал, как при падении на льду избежать перелома.