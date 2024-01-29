RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: предварительная расшифровка чёрных ящиков Ил-76 завершена

Короткая ссылка
Предварительная расшифровка чёрных ящиков самолёта Ил-76, который был сбит украинскими военными над Белгородской областью, завершён. Об этом сообщили в экстренных службах.
РИА Новости: предварительная расшифровка чёрных ящиков Ил-76 завершена
  • AP
  • © Russian Investigative Committee

«Получены предварительные данные», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что процесс расшифровки не занимает много времени, далее идёт осмысление полученных данных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракеты, сбившие самолёт с пленными военными ВСУ, были запущены с украинской территории.

Следственный комитет утверждает, что зенитно-ракетное вооружение находилось в селе Липцы Харьковской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить