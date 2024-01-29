РИА Новости: предварительная расшифровка чёрных ящиков Ил-76 завершена

Предварительная расшифровка чёрных ящиков самолёта Ил-76, который был сбит украинскими военными над Белгородской областью, завершён. Об этом сообщили в экстренных службах.

AP

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«Получены предварительные данные», — приводит РИА Новости заявление. Отмечается, что процесс расшифровки не занимает много времени, далее идёт осмысление полученных данных. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракеты, сбившие самолёт с пленными военными ВСУ, были запущены с украинской территории. Следственный комитет утверждает, что зенитно-ракетное вооружение находилось в селе Липцы Харьковской области.