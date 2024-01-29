В Москве утвердили проекты планировки реорганизуемых по программе КРТ участков

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в декабре 2023 года столичное правительство утвердило проекты планировки шести участков, на которых появится городская застройка по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует НСН. По его словам, общая площадь реорганизуемых участков превышает 34 га. «Городские операторы возведут на площадках более 650 тыс. кв. м недвижимости», — уточнил Ефимов. По его словам, совокупный объём инвестиций в проекты оценивается в 216 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект может составить 9 млрд рублей. Ранее в правительстве Ростовской области заявили, что в ближайшие три года в регионе построят 9 млн кв. м жилья.