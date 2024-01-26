В Ростовской области рассказали о планах застройки региона
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
В 2023 году в области в рамках нацпроекта построили 235 многоквартирных домов в 18 муниципалитетах.
За последние пять лет возвели более 13 млн кв. м жилья.
Отмечается, что к 2030 году в регионе хотят достичь показателей по вводу 0,9 кв. м жилья на душу населения.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в 2024 году планируется редевелопмент шести участков. Там появится городская застройка по программе комплексного развития территорий (КРТ).