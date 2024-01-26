В Ростовской области рассказали о планах застройки региона

В правительстве Ростовской области заявили, что в ближайшие три года в регионе построят 9 млн кв. м жилья.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В 2023 году в области в рамках нацпроекта построили 235 многоквартирных домов в 18 муниципалитетах.

За последние пять лет возвели более 13 млн кв. м жилья.

Отмечается, что к 2030 году в регионе хотят достичь показателей по вводу 0,9 кв. м жилья на душу населения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в 2024 году планируется редевелопмент шести участков. Там появится городская застройка по программе комплексного развития территорий (КРТ).