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В Ростовской области рассказали о планах застройки региона

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В правительстве Ростовской области заявили, что в ближайшие три года в регионе построят 9 млн кв. м жилья.
В Ростовской области рассказали о планах застройки региона
  • Gettyimages.ru
  • © Heiko Küverling

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В 2023 году в области в рамках нацпроекта построили 235 многоквартирных домов в 18 муниципалитетах.

За последние пять лет возвели более 13 млн кв. м жилья.

Отмечается, что к 2030 году в регионе хотят достичь показателей по вводу 0,9 кв. м жилья на душу населения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в 2024 году планируется редевелопмент шести участков. Там появится городская застройка по программе комплексного развития территорий (КРТ).

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