В Екатеринбурге шесть участков отдадут под реновацию в 2024 году

В Екатеринбурге в 2024 году планируется редевелопмент шести участков. Там появится городская застройка по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует URA.RU.

На этих участках снесут ветхие дома и построят новые по программе реновации, уточнил начальник департамента архитектуры мэрии Руслан Габдрахманов. При этом конкретные адреса он называть пока не стал.

В 2023 году в программу КРТ включили 18 домов. Всего предусмотрено расселение 52 домов, четыре из которых уже снесли.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.