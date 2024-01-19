RT в Telegram
Подпишись

В Екатеринбурге шесть участков отдадут под реновацию в 2024 году

Короткая ссылка
В Екатеринбурге в 2024 году планируется редевелопмент шести участков. Там появится городская застройка по программе комплексного развития территорий (КРТ).
В Екатеринбурге шесть участков отдадут под реновацию в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

На этих участках снесут ветхие дома и построят новые по программе реновации, уточнил начальник департамента архитектуры мэрии Руслан Габдрахманов. При этом конкретные адреса он называть пока не стал.

В 2023 году в программу КРТ включили 18 домов. Всего предусмотрено расселение 52 домов, четыре из которых уже снесли.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить