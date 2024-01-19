В Екатеринбурге шесть участков отдадут под реновацию в 2024 году
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
На этих участках снесут ветхие дома и построят новые по программе реновации, уточнил начальник департамента архитектуры мэрии Руслан Габдрахманов. При этом конкретные адреса он называть пока не стал.
В 2023 году в программу КРТ включили 18 домов. Всего предусмотрено расселение 52 домов, четыре из которых уже снесли.
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.