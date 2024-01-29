На юго-востоке Москвы более 22 тысяч человек переехали по программе реновации

На юго-востоке Москвы более 22 тыс. человек переехали в новое жильё с начала реализации программы реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Программа реновации активно реализуется. С момента её старта в Юго-Восточном административном округе свыше 22 тыс. человек из 147 домов уже отпраздновали новоселье», — сказал Бочкарёв.

По его словам, половина домов из начавших расселение по программе реновации уже полностью расселена либо демонтирована. На их месте будет построено современное жильё либо объекты социальной инфраструктуры.

«Квартиры с улучшенной отделкой в округе уже предоставляются в 40 новостройках. Четыре дома готовят к заселению. Ещё 67 зданий по программе реновации проектируют и строят», — отметил, со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда» объём строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в городе вырос в два раза, до 5—7 млн кв. м в год.