RT в Telegram
Подпишись

Специалист Ветерков назвал самые востребованные профессии в 2024 году

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора «Работы.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков рассказал о наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессиях в 2024 году.
Специалист Ветерков назвал самые востребованные профессии в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Stígur Már Karlsson /Heimsmyndir

«Например, уже сейчас особую популярность набирает телемедицина и применение искусственного интеллекта в медицинских продуктах и операциях», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, также будут пользоваться спросом специалисты в биологических и химических технологиях.

Большинство инноваций будет происходить в этих сферах, сказал Ветерков.

Ранее специалист Лада Симачёва рассказала в беседе с RT, какие специалисты быстрее всего могут перейти в IT-отрасль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить