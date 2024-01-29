Специалист Ветерков назвал самые востребованные профессии в 2024 году
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«Например, уже сейчас особую популярность набирает телемедицина и применение искусственного интеллекта в медицинских продуктах и операциях», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметил специалист, также будут пользоваться спросом специалисты в биологических и химических технологиях.
Большинство инноваций будет происходить в этих сферах, сказал Ветерков.
Ранее специалист Лада Симачёва рассказала в беседе с RT, какие специалисты быстрее всего могут перейти в IT-отрасль.