Названы специалисты, которым легче всего перейти в IT-отрасль

Специалист Лада Симачёва рассказала в беседе с RT, какие специалисты быстрее всего могут перейти в IT-отрасль.

«Проще всего будет специалистам, чьё образование связано с точными науками: математикой, физикой, экономикой. Но это не значит, что гуманитарии не могут перейти в IT. Скорее людям с гуманитарным складом ума потребуется вкладывать больше усилий в освоение новых знаний», — объяснила руководитель отдела связей с рынком школы IT-профессий Skillfactory.

Она добавила, что в основном проще всего переход в эту сферу даётся сотрудникам, работающим в финтехе, маркетинге и образовании.

«Ещё быстрый переход возможен среди маркетологов: они могут изучить цифровой маркетинг или уйти в аналитику. Также можно перейти в IT, например из здравоохранения, где сегодня активно применяются новые технологии. Если человек серьёзно настроен на переход, то ему стоит задуматься об изучении языков программирования. Менеджерам, аналитикам и маркетологам может пригодиться Python, чтобы работать с данными в таблицах и базах. Иногда даже базовых знаний достаточно, чтобы настроить макросы в Excel», — объяснила собеседница RT.

Как добавила Симачёва, чтобы «войти» в IT, следует изучить азы веб-разработки и UX/UI.

«Эти знания помогут создавать сайты и веб-страницы. Кроме того, последние несколько лет всем компаниям нужны аналитики данных. В освоении этой специальности поможет также изучение Python. Ещё для перехода крайне важны мотивация и правильная подготовка. Лучше составить примерный план перехода в новую сферу», — заявила специалист.

При погружении в новую IT-специальность нельзя ограничиваться одной теоретической базой: в первую очередь компании ценят опыт работы с реальными бизнес-задачами, отметила эксперт.

«Для успешного перехода в IT-сферу, помимо получения реального опыта, необходимо поработать над «упаковкой» приобретённых навыков и самопрезентацией. Точно стоит поправить резюме, вписать в него новые знания и проекты, которые были реализованы. Презентацию навыков лучше сразу проработать в связке с позициями, на которые планируете подаваться. Также опишите ситуацию, почему вы переходите в новую сферу, и расскажите, чем можете быть полезны конкретной компании», — посоветовала эксперт.

Вместе с откликами на позиции обязательно нужно отправлять сопроводительные письма с указанием конкретных реализованных проектов.

«Поиск работы — тоже своего рода работа, на которую, согласно статистике, требуется минимум 70 дней. Закладывать ресурс и время необходимо не только на переобучение, но и на переход на другие позиции», — заключила специалист.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что 19% сотрудников постоянно используют возможности искусственного интеллекта в своей работе, автоматизировав за счёт этого рутинные процессы.