РИА Новости: тела погибших при крушении Falcon 10 отправят в Россию 29 января
- Gettyimages.ru
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
«Сегодня отправят тела погибших в ходе авиакатастрофы, семейной пары», — заявил он.
По его данным, тела отправят рейсом афганской авиакомпании Ariana из Кабула в Москву сегодня вечером.
26 января четверо россиян, находившихся на упавшем в Афганистане самолёте, прибыли в Россию.
Ещё два человека, которые были на борту Falcon 10, погибли в результате авиакатастрофы.
Как сообщал RT, пилот разбившегося в Афганистане самолёта Falcon 10 Дмитрий Беляков после возвращения в Россию был доставлен из аэропорта в московскую больницу.