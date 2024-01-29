РИА Новости: тела погибших при крушении Falcon 10 отправят в Россию 29 января

Тела двух граждан России, которые погибли в результате крушения самолёта Falcon 10 в Афганистане, в понедельник, 29 января, отправят на родину.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

«Сегодня отправят тела погибших в ходе авиакатастрофы, семейной пары», — заявил он.

По его данным, тела отправят рейсом афганской авиакомпании Ariana из Кабула в Москву сегодня вечером.

26 января четверо россиян, находившихся на упавшем в Афганистане самолёте, прибыли в Россию.

Ещё два человека, которые были на борту Falcon 10, погибли в результате авиакатастрофы.

Как сообщал RT, пилот разбившегося в Афганистане самолёта Falcon 10 Дмитрий Беляков после возвращения в Россию был доставлен из аэропорта в московскую больницу.