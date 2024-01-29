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Роспотребнадзор: около 20% икры на российском рынке не соответствует требованиям

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Около 20% икры на российском рынке не соответствует обязательным требованиям. Об этом свидетельствуют данные лабораторных исследований Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: около 20% икры на российском рынке не соответствует требованиям
  • РИА Новости

Отмечается, что доля икры нелегального происхождения на рынке составляет 20%.

«Согласно результатам лабораторных исследователей Роспотребнадзора, порядка 20% икры не соответствуют обязательным требованиям», — приводят «Известия» заявление.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что производство икры лососёвых видов рыб в России в 2023 году выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

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