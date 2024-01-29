Роспотребнадзор: около 20% икры на российском рынке не соответствует требованиям

Около 20% икры на российском рынке не соответствует обязательным требованиям. Об этом свидетельствуют данные лабораторных исследований Роспотребнадзора.

РИА Новости

Отмечается, что доля икры нелегального происхождения на рынке составляет 20%. «Согласно результатам лабораторных исследователей Роспотребнадзора, порядка 20% икры не соответствуют обязательным требованиям», — приводят «Известия» заявление. Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что производство икры лососёвых видов рыб в России в 2023 году выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.