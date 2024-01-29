Авто Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту

В рамках параллельного импорта в прошлом году в Россию чаще всего ввозились автомобили таких брендов как Volkswagen и Toyota. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на АО «ГЛОНАСС».

Отмечается, что всего за 2023 год к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» было подключено более 60 тыс. транспортных средств европейских и японских марок, которые были ввезены в Россию по параллельным каналам.

«Лидером среди марок таких автомобилей, оснащённых кнопками SOS, стал Volkswagen», — заявили в АО.

Отмечается, что почти 22% импортированных по параллельному импорту машин пришлось на немецкую марку.

Второе место — автомобили Toyota, на которые пришлось 17,5%.

Также по альтернативным каналам активно завозились автомобили брендов Mazda (8,6%), Mercedes-Benz (5,6%) и Kia (3,8%).

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год.