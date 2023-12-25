Мантуров сообщил о решении продлить параллельный импорт на 2024 год

Правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, ведётся постоянная корректировка производителей и номенклатуры, по которой либо российские компании выходят на заданные показатели, либо иностранные поставщики просят их исключить из перечня.

«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учётом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры», — пояснил Мантуров РИА Новости.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее высказался о плюсах и минусах параллельного импорта для экономики.

Также глава Роскачества Максим Протасов заявил, что организация при проведении проверок планирует делать акцент на товарах параллельного импорта.