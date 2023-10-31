Патрушев высказался о плюсах и минусах параллельного импорта для экономики
Патрушев: параллельный импорт начал мешать отечественным разработкам
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Об этом он сказал в ходе выездного совещания в Томске.
По его мнению, такое решение помогло стабилизировать ситуацию на российском рынке, однако в связи с тем, что оно мешает развитию отечественных разработок, следует использовать параллельный импорт при достаточных обоснованиях.
«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов заявил, что организация при проведении проверок планирует делать акцент на товарах параллельного импорта.