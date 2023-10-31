Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказался о плюсах и минусах параллельного импорта для экономики.

Об этом он сказал в ходе выездного совещания в Томске.

По его мнению, такое решение помогло стабилизировать ситуацию на российском рынке, однако в связи с тем, что оно мешает развитию отечественных разработок, следует использовать параллельный импорт при достаточных обоснованиях.

«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов заявил, что организация при проведении проверок планирует делать акцент на товарах параллельного импорта.