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Патрушев высказался о плюсах и минусах параллельного импорта для экономики

Патрушев: параллельный импорт начал мешать отечественным разработкам

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказался о плюсах и минусах параллельного импорта для экономики.
Патрушев высказался о плюсах и минусах параллельного импорта для экономики
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал в ходе выездного совещания в Томске.

По его мнению, такое решение помогло стабилизировать ситуацию на российском рынке, однако в связи с тем, что оно мешает развитию отечественных разработок, следует использовать параллельный импорт при достаточных обоснованиях.

«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов заявил, что организация при проведении проверок планирует делать акцент на товарах параллельного импорта.

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