Узнать больше

Роскачество станет чаще проверять товары параллельного импорта

Короткая ссылка
Роскачество при проведении проверок планирует делать акцент на товарах параллельного импорта, заявил глава организации Максим Протасов на полях форума «Антиконтрафакт».
Роскачество станет чаще проверять товары параллельного импорта
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» Протасов назвал важным усиливать маховик мониторинговых исследований, не мешая производителям и торговым сетям.

«То, где мы будем проводить больше всего исследований, это, конечно, товары параллельного импорта», — сообщил он.

Роскачество также намерено активнее консультировать предприятия по внедрению пищевой безопасности.

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, как действовать, если покупатель обнаружил слишком низкие цены на товары. По его словам, это может быть мошенническая схема с дальнейшим похищением средств покупателя, попытка реализовать контрафакт или недобросовестный маркетинговый ход.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить