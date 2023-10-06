Роскачество станет чаще проверять товары параллельного импорта

Роскачество при проведении проверок планирует делать акцент на товарах параллельного импорта, заявил глава организации Максим Протасов на полях форума «Антиконтрафакт».

В беседе с «Российской газетой» Протасов назвал важным усиливать маховик мониторинговых исследований, не мешая производителям и торговым сетям.

«То, где мы будем проводить больше всего исследований, это, конечно, товары параллельного импорта», — сообщил он.

Роскачество также намерено активнее консультировать предприятия по внедрению пищевой безопасности.

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, как действовать, если покупатель обнаружил слишком низкие цены на товары. По его словам, это может быть мошенническая схема с дальнейшим похищением средств покупателя, попытка реализовать контрафакт или недобросовестный маркетинговый ход.