Михалков опроверг слухи о том, что якобы он рассказал Путину о вечеринке Ивлеевой

Режиссёр Никита Михалков опроверг сообщения о том, что якобы он рассказал президенту России Владимиру Путину о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

При этом Михалков отметил, что у него и российского лидера есть «более интересные и важные» темы для обсуждения.

«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни», — сказал режиссёр.

Ранее оскорблённый вечеринкой Ивлеевой житель Тюмени подал в суд на «Мутабор».

Также сообщалось, что суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой» вечеринки Ивлеевой.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал разработать свод правил поведения отечественных артистов на фоне обсуждения вечеринки Ивлеевой.