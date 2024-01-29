Михалков опроверг слухи о том, что якобы он рассказал Путину о вечеринке Ивлеевой
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
При этом Михалков отметил, что у него и российского лидера есть «более интересные и важные» темы для обсуждения.
«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни», — сказал режиссёр.
Ранее оскорблённый вечеринкой Ивлеевой житель Тюмени подал в суд на «Мутабор».
Также сообщалось, что суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой» вечеринки Ивлеевой.
Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал разработать свод правил поведения отечественных артистов на фоне обсуждения вечеринки Ивлеевой.