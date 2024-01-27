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Оскорблённый вечеринкой Ивлеевой житель Тюмени подал в суд на «Мутабор»

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Житель Тюмени подал иск к клубу «Мутабор» о компенсации морального вреда, сообщили в Лефортофском райсуде Москвы.
Оскорблённый вечеринкой Ивлеевой житель Тюмени подал в суд на «Мутабор»
  • РИА Новости

«Суд зарегистрировал исковое заявление Рябцева Ю.В. к ООО «Арт Центр», —  сообщили РИА Новости в суде.

О том, в чём заключаются исковые требования и какую сумму вреда хочет взыскать истец, не уточняется. 

По мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки almost naked party на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни, добавили в суде.

Ранее Таганский районный суд города Москвы принял к производству иск на $1 млрд к МТС за организованную актрисой и блогером Анастасией Ивлеевой «голую» вечеринку в столичном клубе «Мутабор».

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