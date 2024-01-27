Оскорблённый вечеринкой Ивлеевой житель Тюмени подал в суд на «Мутабор»
- РИА Новости
«Суд зарегистрировал исковое заявление Рябцева Ю.В. к ООО «Арт Центр», — сообщили РИА Новости в суде.
О том, в чём заключаются исковые требования и какую сумму вреда хочет взыскать истец, не уточняется.
По мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки almost naked party на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни, добавили в суде.
Ранее Таганский районный суд города Москвы принял к производству иск на $1 млрд к МТС за организованную актрисой и блогером Анастасией Ивлеевой «голую» вечеринку в столичном клубе «Мутабор».