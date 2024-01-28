RT в Telegram
Подпишись

Володин: в России проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 февраля в России проиндексируют ряд выплат, в частности материнский капитал.
Володин: в России проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в Telegram-канале Госдумы.

«Материнский капитал составит 630,4 тыс. рублей на первого ребёнка и 833 тыс. рублей — на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций», — отметил он.

Володин подчеркнул, что обеспечение социальных обязательств является приоритетом властей страны и необходимые для этого средства предусмотрены в бюджете.

Ранее Социальный фонд России перечислил 56 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить