Володин: в России проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 февраля в России проиндексируют ряд выплат, в частности материнский капитал.

Об этом он рассказал в Telegram-канале Госдумы.

«Материнский капитал составит 630,4 тыс. рублей на первого ребёнка и 833 тыс. рублей — на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций», — отметил он.

Володин подчеркнул, что обеспечение социальных обязательств является приоритетом властей страны и необходимые для этого средства предусмотрены в бюджете.

Ранее Социальный фонд России перечислил 56 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.