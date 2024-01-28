Володин: в России проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты
- РИА Новости
Об этом он рассказал в Telegram-канале Госдумы.
«Материнский капитал составит 630,4 тыс. рублей на первого ребёнка и 833 тыс. рублей — на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций», — отметил он.
Володин подчеркнул, что обеспечение социальных обязательств является приоритетом властей страны и необходимые для этого средства предусмотрены в бюджете.
Ранее Социальный фонд России перечислил 56 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.