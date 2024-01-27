СФР перечислил 56 тысячам ветеранов выплаты к 80-летию освобождения Ленинграда

Социальный фонд России (СФР) перечислил 56 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Об этом говорится в Telegram-канале фонда.

Как отмечается, речь идёт о ветеранах, проживающих в России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Прибалтике.

«Они получили юбилейную выплату от Социального фонда в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады опубликовало рассекреченные документы. Среди них — описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города.

Также сообщалось, что программа «Память сильнее времени», посвящённая 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла в пятницу, 26 января, в Доме офицеров городского округа Краснознаменск в Московской области.