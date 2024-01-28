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На журналистов «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Тлиашиновой в Подмосковье

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На корреспондента и оператора газеты «Известия» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой.

Информация об этом появилась в Telegram-канале издания.

Отмечается, что журналист Наталия Графчикова готовила спецрепортаж по заданию редакции о российской блогосфере и отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала Тлиашинова в подмосковном коттедже.

В какой-то момент, как рассказала Графчикова, у оператора запотела камера, и ей пришлось снимать на телефон.

«В этот момент к журналистке подбежали охранники и повалили на пол. Ещё двое человек напали на оператора», — говорится в публикации.

По данным газеты, корреспондента и оператора «выкинули» за дверь, сломали камеру и отобрали флэшку.

Кроме того, на улице на Графчикову напали охранник и помощники Тлиашиновой и вовсе начали её душить.

В августе СК завёл уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве.

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