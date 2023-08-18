СК завёл уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в столице.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

17 августа съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» проводила профессиональную деятельность по редакционному заданию. Журналисты снимали репортаж о «профессиональных соседях» в одной из квартир на улице Касимовской.

Находящиеся в помещении двое мужчин, зная, что перед ними журналисты, воспрепятствовали законной профессиональной деятельности и применили физическую силу. Фигуранты задержаны, следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК России (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против злоумышленника, который с ножом напал на мужчину на улице Софьи Ковалевской в Москве.