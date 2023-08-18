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В Москве возбудили уголовное дело против напавшего с ножом на мужчину

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В Следственном комитете Москвы заявили о возбуждении уголовного дела против злоумышленника, который с ножом напал на мужчину на улице Софьи Ковалевской.
В Москве возбудили уголовное дело против напавшего с ножом на мужчину
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — указывается в заявлении ведомства.

По данным следствия, 17 августа 32-летний мужчина на улице Софьи Ковалевской в результате конфликта на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанёс удар ножом 34-летнему мужчине в область грудной клетки.

В настоящее время пострадавший находится в столичной больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

Ранее покупатель напал с ножом на продавца в Петербурге из-за отказа делать скидку на арбуз.

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