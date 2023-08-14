Покупатель напал с ножом на продавца в Петербурге из-за отказа делать скидку на арбуз
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Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Как отмечается в материале, мужчина пришёл купить арбуз, но не хотел платить полную стоимость.
Он попытался уговорить 46-летнего сотрудника продать арбуз подешевле, но когда продавец отказался, напал на него с ножом.
Раненого доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Полиция ищет нападавшего.
11 августа агентство URA.RU сообщило, что в селе Сеяха Ямальского района (ЯНАО) мать ударила ножом 26-летнего спящего сына.