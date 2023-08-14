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Покупатель напал с ножом на продавца в Петербурге из-за отказа делать скидку на арбуз

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Покупатель напал с ножом на продавца в Санкт-Петербурге за то, что он отказался делать скидку на арбуз.
Покупатель напал с ножом на продавца в Петербурге из-за отказа делать скидку на арбуз
  • Gettyimages.ru
  • © aykut karahan

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как отмечается в материале, мужчина пришёл купить арбуз, но не хотел платить полную стоимость.

Он попытался уговорить 46-летнего сотрудника продать арбуз подешевле, но когда продавец отказался, напал на него с ножом.

Раненого доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Полиция ищет нападавшего.

11 августа агентство URA.RU сообщило, что в селе Сеяха Ямальского района (ЯНАО) мать ударила ножом 26-летнего спящего сына.

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