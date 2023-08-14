Покупатель напал с ножом на продавца в Петербурге из-за отказа делать скидку на арбуз

Покупатель напал с ножом на продавца в Санкт-Петербурге за то, что он отказался делать скидку на арбуз.

Gettyimages.ru

© aykut karahan

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Как отмечается в материале, мужчина пришёл купить арбуз, но не хотел платить полную стоимость. Он попытался уговорить 46-летнего сотрудника продать арбуз подешевле, но когда продавец отказался, напал на него с ножом. Раненого доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Полиция ищет нападавшего. 11 августа агентство URA.RU сообщило, что в селе Сеяха Ямальского района (ЯНАО) мать ударила ножом 26-летнего спящего сына.