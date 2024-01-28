СК: в Ингушетии выясняют обстоятельства смерти пятилетней девочки от отравления
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
По его данным, ребёнок с признаками химического отравления был доставлен 26 января в детскую республиканскую клиническую больницу.
Отмечается, что девочка умерла на следующие сутки.
Как сообщили в СК, была организована доследственная проверка.
Ранее в Тульской области возбудили дело после отравления более 200 человек водой.
Также женщина и пятеро детей отравились угарным газом в Подмосковье.