СК: в Ингушетии выясняют обстоятельства смерти пятилетней девочки от отравления

Следственные органы в Ингушетии проводят проверку после смерти пятилетней девочки в больнице после химического отравления.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По его данным, ребёнок с признаками химического отравления был доставлен 26 января в детскую республиканскую клиническую больницу.

Отмечается, что девочка умерла на следующие сутки.

Как сообщили в СК, была организована доследственная проверка.

Ранее в Тульской области возбудили дело после отравления более 200 человек водой.

Также женщина и пятеро детей отравились угарным газом в Подмосковье.