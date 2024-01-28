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СК: в Ингушетии выясняют обстоятельства смерти пятилетней девочки от отравления

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Следственные органы в Ингушетии проводят проверку после смерти пятилетней девочки в больнице после химического отравления.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По его данным, ребёнок с признаками химического отравления был доставлен 26 января в детскую республиканскую клиническую больницу.

Отмечается, что девочка умерла на следующие сутки.

Как сообщили в СК, была организована доследственная проверка.

Ранее в Тульской области возбудили дело после отравления более 200 человек водой.

Также женщина и пятеро детей отравились угарным газом в Подмосковье.

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