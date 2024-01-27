Переживший блокаду Юрий Смолич рассказал, как его эвакуировали из Ленинграда

Переживший блокаду Ленинграда Юрий Георгиевич Смолич поделился воспоминаниями о тех событиях.

Он рассказал, что чуть не умер от истощения во время блокады Ленинграда. Его отец скончался от ранения, а мать осталась с тремя детьми.



«По 125 г получали хлеба в феврале — мизер. Воды не было... На шестом этаже жили, мать с чердака снег доставала. Топили его и питались этим», — поделился Юрий Георгиевич.

Позже оба его брата скончались, добавил он.



Юрия спасла эвакуация. Через Дорогу жизни его вывезли из блокадного города.

Видео Ruptly.

Ранее Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады опубликовало рассекреченные документы. Среди них — описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города.

Также сообщалось, что программа «Память сильнее времени», посвящённая 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла в пятницу, 26 января, в Доме офицеров городского округа Краснознаменск в Московской области.