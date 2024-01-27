Мурашко: более 102 млн россиян в этом году по планам пройдут диспансеризацию

Согласно плану, более 102 млн россиян должны в этом году пройти профосмотры и диспансеризацию, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Профилактические мероприятия в этом году должны пройти 102,5 млн человек. В этом году даже сделали возможность проходить диспансеризацию на предприятиях», — сообщил он РИА Новости.

По словам министра, в прошлом году в соответствующих мероприятиях приняли участие 87 млн россиян.

Зампред правительства Московской области Светлана Стригункова ранее заявила, что диспансеризацию в регионе в 2023 году прошли более 3,2 млн человек.

В Ямало-Ненецком автономном округе — почти 194 тыс. жителей. Полностью здоровыми признаны 18,4%.