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Мурашко: более 102 млн россиян в этом году по планам пройдут диспансеризацию

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Согласно плану, более 102 млн россиян должны в этом году пройти профосмотры и диспансеризацию, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко: более 102 млн россиян в этом году по планам пройдут диспансеризацию
  • Gettyimages.ru
  • © pcess609

«Профилактические мероприятия в этом году должны пройти 102,5 млн человек. В этом году даже сделали возможность проходить диспансеризацию на предприятиях», — сообщил он РИА Новости.

По словам министра, в прошлом году в соответствующих мероприятиях приняли участие 87 млн россиян.

Зампред правительства Московской области Светлана Стригункова ранее заявила, что диспансеризацию в регионе в 2023 году прошли более 3,2 млн человек.

В Ямало-Ненецком автономном округе — почти 194 тыс. жителей. Полностью здоровыми признаны 18,4%.

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