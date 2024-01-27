Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой.

«Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведёт режим Зеленского», — сказал он.

По словам Володина, этот опасный путь чреват новой мировой войной. Политик призвал сделать всё возможное, чтобы этого не произошло.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил на мероприятии в дипмиссии, приуроченном к 80-летию снятия блокады Ленинграда, что нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий в Европе.

В ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом. В число проголосовавших против вошли Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США.

18 января глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на тот факт, что ФРГ, Италия и Япония проголосовали против резолюции о недопустимости героизации нацизма.