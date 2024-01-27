Антонов: нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий в Европе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил на мероприятии в дипмиссии, приуроченном к 80-летию снятия блокады Ленинграда, что нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий в Европе.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в Европе нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий, несмотря на то, что в Нюрнберге он был запрещён.

Антонов подчеркнул, что люди, отдавшие жизнь в Великой Отечественной войне, никогда не будут забыты.

В ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом. В число проголосовавших против вошли Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США.

18 января глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на тот факт, что ФРГ, Италия и Япония проголосовали против резолюции о недопустимости героизации нацизма.