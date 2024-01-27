Антонов: нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий в Европе
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в настоящее время в Европе нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий, несмотря на то, что в Нюрнберге он был запрещён.
Антонов подчеркнул, что люди, отдавшие жизнь в Великой Отечественной войне, никогда не будут забыты.
В ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом. В число проголосовавших против вошли Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США.
18 января глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на тот факт, что ФРГ, Италия и Япония проголосовали против резолюции о недопустимости героизации нацизма.