Лавров осудил голосование ФРГ, Италии и Японии против резолюции о недопустимости нацизма

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции обратил внимание на тот факт, что ФРГ, Италия и Япония проголосовали против резолюции о недопустимости героизации нацизма.

Лавров назвал очень важным принятие в очередной раз на ГА ООН резолюции о недопустимости героизации нацизма.

«Отмечу такое обстоятельство, что второй раз подряд против этого документа проголосовали Германия, Италия и Япония, то есть страны «оси», которые после поражения во Второй Мировой войне публично каялись за преступления и заверяли, что такого больше не повторится», — сказал Лавров.

По его словам, то, что последние два года эти страны голосуют против резолюции, требующей не допустить возрождение нацизма, наводит на достаточно серьёзные мысли и заставляет задуматься, в каком направлении развиваются идеологические процессы не только в этих странах, но и в целом на Западе.

В ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом. В число проголосовавших против вошли Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США.

В ноябре 2022 года Италия, Австрия и Германия выступили против предложенной Россией резолюции, направленной на борьбу с героизацией нацизма.