В Оренбургской области откроют новый центр цифрового образования детей
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.
Центр появится на базе Акбулакского политехнического техникума. С 1 сентября школьники смогут изучать перспективные и востребованные направления в IT-сфере.
«IТ-кубы» уже открыты на базе Оренбургского колледжа экономики и информатики, Орского нефтяного техникума, Гайского филиала Орского индустриального колледжа.
Ранее сообщалось, что в Карелии впервые пройдёт конкурс «Народный учитель».