В Оренбургской области откроют новый центр цифрового образования детей

В Оренбургской области в рамках национального проекта «Образование» откроют новый центр цифрового образования детей «IТ-куб». Соответствующее постановление принято на заседании регионального правительства.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.

Центр появится на базе Акбулакского политехнического техникума. С 1 сентября школьники смогут изучать перспективные и востребованные направления в IT-сфере.

«IТ-кубы» уже открыты на базе Оренбургского колледжа экономики и информатики, Орского нефтяного техникума, Гайского филиала Орского индустриального колледжа.

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