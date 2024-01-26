RT в Telegram
Подпишись

В Оренбургской области откроют новый центр цифрового образования детей

Короткая ссылка
В Оренбургской области в рамках национального проекта «Образование» откроют новый центр цифрового образования детей «IТ-куб». Соответствующее постановление принято на заседании регионального правительства.
В Оренбургской области откроют новый центр цифрового образования детей
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.

Центр появится на базе Акбулакского политехнического техникума. С 1 сентября школьники смогут изучать перспективные и востребованные направления в IT-сфере.

«IТ-кубы» уже открыты на базе Оренбургского колледжа экономики и информатики, Орского нефтяного техникума, Гайского филиала Орского индустриального колледжа.

Ранее сообщалось, что в Карелии впервые пройдёт конкурс «Народный учитель».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить