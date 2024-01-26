В Карелии впервые пройдёт конкурс «Народный учитель»

Заместитель министра образования и спорта Карелии Наталья Кармазина рассказала о первом в регионе конкурсе «Народный учитель».

Об этом сообщает karelinform.ru.

«В этом году мы закрываем Год педагога и наставника. Весь 2023 год мы посвятили популяризации профессии учителя, повышению авторитета этой профессии. 2024 год президент провозгласил Годом семьи. Чтобы связь между школой и семьёй не потерялась, мы решили объявить конкурс», — заявила Кармазина.

Основным отличием конкурса является то, что учителям не нужно проходить конкурсные испытания — лучших выберут жители региона.

Бланк для голосования будет выдаваться в специальных точках, расположенных по всей республике.

Победителей определят в каждом районе Карелии и в восьми микрорайонах Петрозаводска.

Награждение намечено на март 2024 года.

Ранее сообщалось, что на Ямале 23 педагога участвуют в конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года».