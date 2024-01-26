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Закон о создании в России с 2025 года Национального словарного фонда внесли в ГД

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Законопроект, предусматривающий создание в России с 2025 года Национального словарного фонда, содержащего данные словарей русского языка, внесло в Государственную думу правительство страны.
Закон о создании в России с 2025 года Национального словарного фонда внесли в ГД
  • globallookpress.com

Как следует из опубликованного в думской электронной базе документа, предлагается дополнить закон «О государственном языке Российской Федерации» статьёй, регламентирующей создание и работу Национального словарного фонда.

Под таким фондом подразумевается единый цифровой ресурс, содержащий данные о нормах современного русского литературного языка.

Ранее научный руководитель сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал о целях создания Национального словарного фонда.

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