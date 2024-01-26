Закон о создании в России с 2025 года Национального словарного фонда внесли в ГД

Законопроект, предусматривающий создание в России с 2025 года Национального словарного фонда, содержащего данные словарей русского языка, внесло в Государственную думу правительство страны.

globallookpress.com

Как следует из опубликованного в думской электронной базе документа, предлагается дополнить закон «О государственном языке Российской Федерации» статьёй, регламентирующей создание и работу Национального словарного фонда. Под таким фондом подразумевается единый цифровой ресурс, содержащий данные о нормах современного русского литературного языка. Ранее научный руководитель сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал о целях создания Национального словарного фонда.