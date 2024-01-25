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На «Грамоте.ру» обозначили цели создания Национального словарного фонда

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Научный руководитель сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов заявил, что создание в стране Национального словарного фонда позволит открыть россиянам доступ к словарям, которые создавались в течение последних 300 лет.
На «Грамоте.ру» обозначили цели создания Национального словарного фонда
  • РИА Новости

«Это будет общедоступная информационная система о том, как устроен русский язык. Разные группы пользователей будут решать разные задачи с помощью словарей», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт также отметил, что общая задача заключается в том, чтобы вернуть словари в жизнь, в образовательное пространство, научить ими пользоваться, причём как детей, так и взрослых.

Это также позволит защитить и сохранить государственный язык, заключил Пахомов.

В декабре стало известно, что существительное «нейросеть» стало словом 2023 года по версии портала «Грамота.ру».

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