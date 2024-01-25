На «Грамоте.ру» обозначили цели создания Национального словарного фонда
- РИА Новости
«Это будет общедоступная информационная система о том, как устроен русский язык. Разные группы пользователей будут решать разные задачи с помощью словарей», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Эксперт также отметил, что общая задача заключается в том, чтобы вернуть словари в жизнь, в образовательное пространство, научить ими пользоваться, причём как детей, так и взрослых.
Это также позволит защитить и сохранить государственный язык, заключил Пахомов.
В декабре стало известно, что существительное «нейросеть» стало словом 2023 года по версии портала «Грамота.ру».