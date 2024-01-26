В России выдали 12 тысяч кредитов в рамках семейной ипотеки в январе 2024 года

Руководитель Аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что в России выдали 12 тыс. кредитов в рамках семейной ипотеки в январе 2024 года. Общая сумма составила 77 млрд рублей.

«Это существенно опережает показатели за аналогичный период 2023 года. Поскольку текущие параметры программы действуют до июля 2024 года, целесообразно прогнозировать выдачу за первое полугодие этого года. По нашим оценкам, выдача будет сопоставима с прошлогодним уровнем — порядка 130 тыс. кредитов на 550 млрд рублей», — сказал Гольдберг в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, практика показывает, что молодые семейные пары — самые надёжные заёмщики. Поэтому Гольдберг не ожидает роста доли ипотеки в задолженности россиян.

Ранее заместитель главы Министерства финансов России Иван Чебесков сообщил, что семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации.