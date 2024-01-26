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Психолог Наумова: мнение ребёнка должно учитываться при разводе

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Детский психолог Наталья Наумова заявила, что мнение ребёнка старше десяти лет при разводе родителей имеет значение, оно обязательно должно учитываться.
Психолог Наумова: мнение ребёнка должно учитываться при разводе
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

В эфире НСН она выразила мнение, что ребёнку нужно предоставлять право выбора, где и с кем ему жить после развода, так как он лучше знает ситуацию внутри семьи.

Она также отметила, что ребёнок в такой жизненной ситуации может стать жертвой манипуляций родителей, которые стремятся настроить его друг против друга.

Наумова заявила, что иногда «родитель хочет оставить ребёнка жить у себя не потому, что ему важен ребёнок, а потому что он хочет отомстить» супругу или супруге.

Ранее педагог-психолог Натали Штейнбрехер дала рекомендации, как вести беседу с детьми и сохранить доверительные отношения при разводе родителей.

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