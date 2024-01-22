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Психолог Штейнбрехер рассказала, как разговаривать с детьми при разводе родителей

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Педагог-психолог Натали Штейнбрехер дала рекомендации, как вести беседу с детьми и сохранить доверительные отношения при разводе родителей.
Психолог Штейнбрехер рассказала, как разговаривать с детьми при разводе родителей
  • Gettyimages.ru
  • © hoozone

«Обязательно скажите своему ребёнку, что он не виновен в вашем разводе. Будьте честными, объясняя, почему вы разводитесь, но не старайтесь сделать другого родителя плохим», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Специалист посоветовала оградить ребёнка от бракоразводного процесса.

Она также обратила внимание на то, что завершение супружеских отношений не отменяет родительские. Взрослые должны сделать всё возможное, чтобы дети выросли здоровыми, полноценными, самодостаточными и сформировавшимися личностями.

«К этой цели важно стремиться всеми возможными способами, а для этого в первую очередь нужно самому стать ответственной и зрелой личностью, способной подавать пример для своих детей», — заключила психолог.

Ранее методолог Анастасия Чистякова заявила, что дети могут врать по ряду причин — например, из страха перед наказанием или разочарованием родителей.

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