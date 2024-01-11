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Методолог Чистякова рассказала, почему дети врут

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Методолог Анастасия Чистякова заявила, что дети могут врать по ряду причин — например, из страха перед наказанием или разочарованием родителей. Ещё одна причина — чтобы привлечь внимание или заинтересовать окружающих.
Методолог Чистякова рассказала, почему дети врут
  • Gettyimages.ru

«Враньё — это не сверхъестественное явление, и большинство детей со временем перестают лгать. Важно помнить, что осуждение или наказание не являются эффективными способами изменить поведение ребёнка. Тут необходимо работать как с причиной, так и с самой проблемой», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, важно создать поддерживающую атмосферу, чтобы ребёнок чувствовал себя в безопасности и мог открыто обсуждать свои мысли и чувства.

Как отметила Чистякова, если родители не всегда говорят правду, то дети будут склонны им подражать.

Ранее детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова дала рекомендации, как детям вернуться к занятиям после праздников.

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