Методолог Чистякова рассказала, почему дети врут
- Gettyimages.ru
«Враньё — это не сверхъестественное явление, и большинство детей со временем перестают лгать. Важно помнить, что осуждение или наказание не являются эффективными способами изменить поведение ребёнка. Тут необходимо работать как с причиной, так и с самой проблемой», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.
По её словам, важно создать поддерживающую атмосферу, чтобы ребёнок чувствовал себя в безопасности и мог открыто обсуждать свои мысли и чувства.
Как отметила Чистякова, если родители не всегда говорят правду, то дети будут склонны им подражать.
Ранее детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова дала рекомендации, как детям вернуться к занятиям после праздников.