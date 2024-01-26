РИА Новости: чёрные ящики сбитого Ил-76 находятся в хорошем состоянии

Чёрные ящики самолёта Ил-76, который был сбит украинскими военными над Белгородской областью, доставлены на экспертизу, они в хорошем состоянии.

«Бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полёта доставлены для расшифровки в НИИ, специализирующийся на этой теме», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Он добавил, что чёрные ящики находятся в пригодном для расшифровки состоянии.

25 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76, который был сбит украинскими военными в Белгородской области.

В Минобороны России заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.