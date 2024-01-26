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Юрист Мацала: закон ограничит противоправные действия коллекторов

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала напомнил, что вступают в силу правила, ограничивающие деятельность коллекторских агентств. Теперь коллекторы будут нести уголовную ответственность за угрозы расправы, порчу имущества, клевету и другие противоправные действия.
Юрист Мацала: закон ограничит противоправные действия коллекторов
  • Gettyimages.ru
  • © Doucefleur

Согласно новым правилам во время телефонного звонка должнику представитель кредитной организации обязан представиться, сообщить данные о коллекторском агентстве, получить от абонента подтверждение его личности и сообщить ему все сведения о долге, рассказал специалист в беседе с Life.ru.

За нарушения порядка общения с должником коллекторов можно привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, пояснил Мацала.

В первом случае предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Во втором — лишение свободы на срок 5—10 лет со штрафом 1—5 млн рублей.

Ранее основатель юридической компании GAP Ирина Гукова заявила, что при банкротстве гражданина недвижимость подлежит рассмотрению и возможной реализации для погашения долгов перед кредиторами.

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