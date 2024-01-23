Юрист Гукова рассказала о действиях с недвижимостью при банкротстве

Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова заявила, что при банкротстве гражданина недвижимость подлежит рассмотрению и возможной реализации для погашения долгов перед кредиторами.

«В России процедура банкротства физических лиц регулируется законом «О несостоятельности (банкротстве)» и может включать несколько этапов», — напомнила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, если недвижимость была реализована для погашения долгов перед кредиторами, то есть случаи, когда она может быть исключена из конкурсной массы или возвращена банкроту.

«Например, к таким случаям относятся ситуации, когда недвижимость является необходимой для проживания банкрота и членов его семьи. Также, если недвижимость была приобретена до начала процедуры банкротства и не использовалась для предпринимательской деятельности, она может быть исключена», — пояснила Гукова.

Она добавила, что в ряде случаев банкрот может быть вправе выкупить свою недвижимость у конкурсного управляющего.

Ранее арбитражный управляющий, президент аналитического центра «БизнесДром» Арсений Поярков заявил, что банкротство не освобождает от обязанности платить алименты.