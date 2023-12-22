Юрист Поярков: нельзя списать алименты при банкротстве

Арбитражный управляющий, президент аналитического центра «БизнесДром» Арсений Поярков заявил, что банкротство не освобождает от обязанности платить алименты.

Как отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru», российские законы не позволяют гражданину списывать через банкротство долги, в которых он нанёс ущерб третьим лицам.

«К таким относятся следующие: алименты; долги по выплате зарплаты или выходных пособий, если должник являлся работодателем», — сказал Поярков.

Специалист обратил внимание, что при прохождении процедуры банкротства необходимо доказать суду, что имеющиеся у него долги связаны с неблагоприятными жизненными обстоятельствами.

«В случае сбора полного комплекта документов, предусмотренных законом, прохождения обязательных проверок и всех этапов банкротства, успешного доказательства собственной несостоятельности, как правило, суд дарует освобождение от имеющихся долгов», — заключил юрист.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия унифицируют законодательство в сфере уплаты алиментов.