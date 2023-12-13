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Россия и Белоруссия унифицируют законодательство в сфере уплаты алиментов

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Министры юстиции Российской Федерации и Республики Беларусь Константин Чуйченко и Сергей Хоменко подписали протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов.

Об этом говорится в сообщении Минюста России.

Протокол был подписан 13 декабря на состоявшемся в Минске заседании Объединённой коллегии министерств юстиции союзных государств.

Как отмечается в сообщении российского ведомства, особое внимание на встрече было уделено проблемным вопросам в области двустороннего соблюдения исполнительных документов.

«Именно благодаря нашим братским отношениям мы сможем добиться качественных результатов в правовой сфере», — отметил Константин Чуйченко в своём выступлении.

Как пояснили участники встречи, итогом заседания должно стать совершенствование практики реализации договорённостей в правовой сфере.

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