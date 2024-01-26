Юрист Мацала напомнил о праве отказа от страховки при оформлении кредита

Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала напомнил, что с 1 февраля 2024 года заёмщик имеет право отказаться от договора страхования при оформлении кредита.

Сделать это можно в течение 30 календарных дней, поделился он в разговоре с Life.ru.

«Прошу заметить, что теперь можно не только отказаться от договора страхования, но и вернуть страховую премию целиком или частично», — добавил юрист.

Ранее в Объединённом кредитном бюро заявили, что спрос на персональные кредитные рейтинги и отчёты существенно вырос по итогам 2023 года. Так, физическим лицам предоставили 5,4 млн кредитных отчётов, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м.