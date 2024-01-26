RT в Telegram
Подпишись

Юрист Мацала напомнил о праве отказа от страховки при оформлении кредита

Короткая ссылка
Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала напомнил, что с 1 февраля 2024 года заёмщик имеет право отказаться от договора страхования при оформлении кредита.

Сделать это можно в течение 30 календарных дней, поделился он в разговоре с Life.ru.

«Прошу заметить, что теперь можно не только отказаться от договора страхования, но и вернуть страховую премию целиком или частично», — добавил юрист.

Ранее в Объединённом кредитном бюро заявили, что спрос на персональные кредитные рейтинги и отчёты существенно вырос по итогам 2023 года. Так, физическим лицам предоставили 5,4 млн кредитных отчётов, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить