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Лукьянов: увольнение директора Института общей генетики имени Вавилова неэтично

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Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов выразил мнение, что увольнение директора Института общей генетики имени Вавилова РАН Александра Кудрявцева неэтично.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Лукьянова, увольнение с поста директора института видного учёного, доктора биологических наук, члена-корреспондента Российской академии наук за религиозные убеждения «нарушает этику научного сообщества».

24 января Минобрнауки сообщило о смене главы Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) — ведомство расторгло трудовой договор с Кудрявцевым.

В прошлом году он выступил на одной из международных конференций, где показал слайд, на котором говорится, что «до потопа» продолжительность жизни людей составляла 900 с лишним лет.

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