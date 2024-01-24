Минобрнауки уволило главу ИОГен РАН Кудрявцева, говорившего о 900-летних людях

Минобрнауки сообщило о смене главы Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) — ведомство расторгло трудовой договор с Александром Кудрявцевым.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства, исполняющим обязанности назначен Андрей Мисюрин.

«Кандидатура нового руководителя была согласована с Российской академией наук», — уточнили в ведомстве.

В прошлом году Кудрявцев выступил на одной из международных конференций, где показал слайд, на котором говорится, что «до потопа» продолжительность жизни людей составляла 900 с лишним лет.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, которым освободил от занимаемой должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого.