Минобрнауки уволило главу ИОГен РАН Кудрявцева, говорившего о 900-летних людях
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства, исполняющим обязанности назначен Андрей Мисюрин.
«Кандидатура нового руководителя была согласована с Российской академией наук», — уточнили в ведомстве.
В прошлом году Кудрявцев выступил на одной из международных конференций, где показал слайд, на котором говорится, что «до потопа» продолжительность жизни людей составляла 900 с лишним лет.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, которым освободил от занимаемой должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого.