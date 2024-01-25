RT в Telegram
Подпишись

Орешкин поддержал продление указа о продаже валютной выручки

Короткая ссылка
Помощник президента России Максим Орешкин поддержал инициативу о продлении указа о продаже валютной выручки крупными экспортёрами — по его словам, мера доказала свою эффективность.
Орешкин поддержал продление указа о продаже валютной выручки
  • РИА Новости

«Излишняя волатильность из операций компаний ушла, на что и был расчёт. Очевидно, мера эффективная. Соответственно, я со своей стороны буду поддерживать это продление», — цитирует его РИА Новости.

Орешкин добавил, что указ касается только крупных экспортёров, но при этом существует механизм, который позволяет гибко подходить к ряду ситуаций.

«Есть комиссия, которую возглавляет Антон Германович Силуанов, которая уполномочена такие вопросы рассматривать», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортёрами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления мер по продаже валютной выручки экспортёрами до конца 2024 года является прерогативой российского кабмина.

При этом в ЦБ не поддержали продление обязательной продажи валютной выручки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить