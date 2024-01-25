Орешкин поддержал продление указа о продаже валютной выручки

Помощник президента России Максим Орешкин поддержал инициативу о продлении указа о продаже валютной выручки крупными экспортёрами — по его словам, мера доказала свою эффективность.

«Излишняя волатильность из операций компаний ушла, на что и был расчёт. Очевидно, мера эффективная. Соответственно, я со своей стороны буду поддерживать это продление», — цитирует его РИА Новости.

Орешкин добавил, что указ касается только крупных экспортёров, но при этом существует механизм, который позволяет гибко подходить к ряду ситуаций.

«Есть комиссия, которую возглавляет Антон Германович Силуанов, которая уполномочена такие вопросы рассматривать», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортёрами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления мер по продаже валютной выручки экспортёрами до конца 2024 года является прерогативой российского кабмина.

При этом в ЦБ не поддержали продление обязательной продажи валютной выручки.